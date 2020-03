Presidente do Senado destaca importância de Eduardo Braga no Congresso

Sexta-feira 13 com coronavírus e estado de emergência em Manaus

Manaus/AM - Em Manaus, na última quinta-feira (12), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) fez questão de destacar o papel do senador Eduardo Braga (MDB) no Congresso Nacional. No encontro a pauta foi a reforma Tributária, que deve ser encaminhada pelo governo federal ao Congresso, e o impacto na Zona Franca de Manaus (ZFM).

O senador amapaense iniciou a fala pedindo licença dos convidados para fazer uma referência importante sobre o trabalho do senador amazonense. “O Estado do Amazonas tem hoje o líder da maior bancada do maior partido no Senado da República, o MDB, composto por 14 senadores, liderados pelo senador Eduardo Braga, que já foi ministro de Estado, governador e tem o relacionamento e a confiança de muitos senadores de outros partidos”, destacou Davi Alcolumbre.

O senador classificou de grande importância a referência e afirmou que Eduardo Braga tem e terá durante um papel importante na condução do processo da reforma Tributária. “Ele é o líder da maior bancada do Senado, e ele é do Amazonas. E ele, assim como eu, e outros parlamentares do Senado, vão defender esse modelo de desenvolvimento e a proteção dele”, afirmou Davi Alcolumbre.