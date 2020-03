Prêmio da Nota Fiscal Amazonense não é procurado por dois sortudos

CV abandona Monte Horebe levando armas e drogas

Manaus/AM - Nesta segunda-feira, dia 2, a coordenação da Nota Fiscal Amazonense (NFA) - campanha de cidadania fiscal do Governo do Amazonas publicou peças digitais nas mídias sociais da secretaria e no site da campanha, https://nfamazonense.sefaz.am.gov.br/, para localizar dois sortudos que ganharam ao todo R$ 15 mil no 54º sorteio mensal realizado no dia 12 de fevereiro.

A Sefaz-AM ainda não conseguiu informar a Izaildo dos Santos Rodrigues que ganhou R$ 5 mil, nem localizar Maria Socorro de Lima Viana, que ganhou R$ 10 mil.

No cadastro, os participantes informam o número do celular, assim como e-mail, mas muitas pessoas trocam o número do celular e do correio eletrônico e não atualizam seu cadastro. Assim a Sefaz-AM não consegue localizar os vencedores, explicou o coordenador da campanha, o auditor fiscal Augusto Bernardo Cecílio.

Tão logo termina a transmissão ao vivo dos sorteios mensais, a coordenação da NFA rastreia no banco de dados da Sefaz-AM os dados dos vencedores para dar a boa noticia e informar o procedimento para receber os prêmios. Se o cadastro estiver completo, contendo o número da agência bancária e da conta corrente no nome do ganhador, a secretaria efetiva o depósito.

Se o participante não possui conta corrente, a coordenação elabora uma carta explicativa e orienta o ganhador a procurar uma agência bancária a fim de abrir uma conta de serviços essenciais. O Banco Central garantiu, desde 1º de março de 2011, que pessoas físicas possam abrir contas apenas para receber e sacar valores sem pagar tarifas bancárias em casos especiais, como o da campanha NFA.

A equipe da Sefaz-AM liga para os ganhadores para informá-los. Se não consegue, utiliza as mídias sociais, assim como solicita apoio da imprensa para tentar achar os vencedores. Caso todas as tentativas sejam frustradas, a coordenação aguarda o resgate do prêmio por 90 dias, como determina o regulamento.

A Secretaria divulga os nomes dos ganhadores dos prêmios no site da campanha, nfamazonense.sefaz.am.gov.br assim como site institucional, www.sefaz.am.gov.br e nas mídias sociais da Sefaz/AM como Facebook e Instagram.