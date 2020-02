Preguiça e tamanduá são resgatados durante Carnaval em Manaus

Manaus/AM - Durante o último domingo (23) de Carnaval, em Manaus, a equipe do Batalhão Ambiental realizou o resgate de um tamanduá e de um bicho-preguiça.

O tamanduá estava aparentemente doente e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama). O anima estava na AM-070 no momento do resgate.

A preguiça-bentinho foi resgatada numa residência, no bairro Colônia Santo Antônio, no bairro da zona Norte de Manaus. O animal foi solto pelos policiais militares dentro do Museu da Amazônia (Musa).