Prefeitura monta estrutura on-line para atendimento tributário no período de quarentena

O vírus que faz a cabeça de Bolsonaro

A Prefeitura de Manaus montou uma estrutura on-line para realizar o atendimento tributário aos contribuintes durante o período de quarentena. Desde a última segunda-feira, 23, o atendimento presencial da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), na central e nos postos da Manaus Atende, foi suspenso por medida de prevenção para conter o avanço da Covid-19 no Amazonas.

Além dos serviços já dispostos no portal http://manausatende.manaus.am.gov.br, cada setor de atendimento da Semef está disponibilizando um e-mail para funcionar como canal de comunicação entre a equipe técnica da secretaria e contribuintes.

As instruções e os e-mails para o atendimento eletrônico, conforme o assunto a ser tratado, estão disponíveis no portal da Semef (http://semef.manaus.am.gov.br). Mais informações poderão ser obtidas por meio do canal Fale Conosco, disponível no portal Manaus Atende ou pelo telefone 156, que está funcionando de segunda a sexta, de 8h às 14h.