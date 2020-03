Obra na avenida Constantino Nery deve ser concluída ainda neste semestre, diz prefeitura

Favorecimento criminoso de militares a traficantes

Manaus/AM - O complexo viário Ministro Roberto Campos, na avenida Constantino Nery, deve ser entregue ainda no primeiro semestre deste ano, conforme informação da Prefeitura de Manaus. Ainda neste mês, uma alça do complexo que passa pela avenida São Jorge e dá acesso para a avenida Constantino Nery será liberada para o fluxo de veículos.

“Já será um bom desafogo ao trânsito no local”, destacou o prefeito Arthur Virgílio Neto. No canteiro de obras do sistema viário, os trabalhos estão concentrados no acabamento da Estação Central, na Constantino Nery, e na Estação de Transferência de Passageiros, que também está em fase final da estrutura física, sendo preparada para o estágio de acabamento. Os demais serviços estão em andamento, dentro do cronograma estabelecido, restando pouco mais de 20% para a conclusão total.

A primeira etapa do complexo, com saída da João Valério sentido avenida São Jorge, já está praticamente concluída e recebe pintura. A segunda etapa, na Pará, também está em estágio avançado e, em pouco tempo, estará concluída a passagem subterrânea. Os trabalhos contam com aproximadamente 200 trabalhadores e a obra tem prazo máximo de 15 meses para ser concluída.

Foto: Alex Pazuello / Semcom

Projeto

O complexo viário Ministro Roberto Campos ocupa uma área de 35 mil metros quadrados e está orçado em R$ 64.382.984,90 – com recursos de uma operação de crédito com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, por meio do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU). Os serviços são executados pelo Consórcio Manaus, formado pelas empresas JNasser Engenharia Ltda. e a construtora Soma Ltda., vencedor da licitação.

Com a conclusão da obra, uma nova pista vai interligar a rua João Valério, no sentido Leste-Oeste, com a avenida São Jorge, com passagem subterrânea pela Constantino Nery. Uma bifurcação levará o tráfego de veículos no sentido bairro São Jorge e a outra fará uma curva à esquerda, levando o tráfego para a avenida Constantino Nery, sentido Centro.

A segunda intervenção sob a Constantino Nery receberá o trânsito, no sentido Oeste-Leste, interligando a rua Pará com a avenida São Jorge. As duas passagens subterrâneas desativarão sete semáforos que antes controlavam o tráfego de veículos nos dois cruzamentos, dando mais segurança a motoristas e pedestres, além de garantir agilidade e fluidez ao trânsito.

Foto: Alex Pazuello / Semcom

Transporte coletivo

A Estação de Transferência fará a conexão das linhas de ônibus dos bairros da zona Oeste, dentre eles São Jorge, Lírio do Vale, Vila da Prata, Santo Agostinho e Ponta Negra, com os ônibus articulados que vão até o Centro e/ou para os outros bairros das zonas Oeste, Leste e Norte. Complementar à Estação de Transferência, está sendo construída uma nova Estação Central para atender aos articulados. Ambas são interligadas por uma passarela, com elevador de acessibilidade, servindo tanto aos usuários dessas estações como àqueles que desejarem utilizar as demais paradas do transporte coletivo à direita da Constantino Nery.