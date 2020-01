Prefeitura abre inscrições gratuitas para colônia de férias de cursos da Indústria 4.0

A Prefeitura de Manaus, em parceria com a Manaós Tech for Kids e a Fab Lab, abre, a partir desta quinta-feira, 9/1, 120 vagas gratuitas para colônia de férias de inovação, com cursos voltados à Indústria 4.0, direcionados ao público infantojuvenil, de 6 a 16 anos de idade. As atividades fazem parte do projeto “Aprendendo Profissões, Empreendendo o Futuro 4.0”, lançado no final de 2018, pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto.

As inscrições serão realizadas no Escritório do Empreendedor, na sede da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), localizado na rua Rio Jamary, nº 77, conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, até o dia 10/1, sexta-feira, das 8h às 12h, com a ficha técnica de inscrição e a declaração de renda (disponíveis no edital) preenchidos.

No ato da inscrição, o candidato pode optar por até duas atividades. A inscrição não garante ao candidato a participação na colônia de férias.

A divulgação do resultado será feita neste sábado, 11/1, a partir das 17h, no site da Semtepi (https://semtepi.manaus.am.gov.br/). Os selecionados deverão levar a documentação solicitada no edital: RG, CPF, comprovante de residência e escolaridade (original e cópia) no primeiro dia de aula do curso em que foram aprovados.

Cronograma de Atividades

Parceiro Fab Lab

Circuito de Papel (15 vagas)

Período de realização – 14/1, das 14h às 17h

Local – Sede da Semtepi

Programação com Scratch (15 vagas)

Período de realização – 16/1, das 14h às 17h

Local – Sede da Semtepi

Carrinho Robô (15 vagas)

Período de realização – 21/1, das 14h às 17h

Local – Sede da Semtepi

Realidade Aumentada (15 vagas)

Período de realização – 23/1, das 14h às 17h

Local – Sede da Semtepi

Parceiro Manaós Tech

Robótica (15 vagas)

Período de realização – 15/1, das 14h às 17h

Local – Instituto Batista Ida Nelson - avenida Umberto Calderaro Filho, 447, Adrianópolis

Coder (15 vagas)

Período de realização – 20/1, das 14h às 17h

Local – Instituto Batista Ida Nelson - avenida Umberto Calderaro Filho, 447, Adrianópolis

Gamer (15 vagas)

Período de realização – 22/1, das 14h às 17h

Local – Instituto Batista Ida Nelson - avenida Umberto Calderaro Filho, 447, Adrianópolis

Coder (15 vagas)

Período de realização – 24/1, das 14h às 17h

Local – Instituto Batista Ida Nelson - avenida Umberto Calderaro Filho, 447, Adrianópolis