Prefeito entrega UBS revitalizada em bairro da zona Norte de Manaus

Manaus/AM - Aproximadamente quatro mil pessoas da comunidade Braga Mendes, no bairro Cidade de Deus, zona Norte, passam a ter atendimento de qualidade com a inauguração da Unidade Básica de Saúde (UBS) N-05, situada na rua Paraibanos. “As unidades de saúde menores, como essa, funcionando plenamente ajudam e muito as unidades maiores”, disse o prefeito Arthur Virgílio Neto ao entregar o espaço revitalizado nesta segunda-feira, 13.

O prefeito explicou, ainda, que N-05 é uma das 60 UBSs com 132 metros quadrados que não recebem recursos dos SUS. “Elas têm consultórios, médicos e a maioria estava precisando de reformas. Vamos lutar para fazer com que essas 60 sejam reformadas e entregues”, afirmou Arthur Neto, informando que irá pedir ao ministro da saúde que olhe também para essas unidades menores.

Além da revitalização e reestruturação da Rede de Atenção Básica de Manaus, com foto na ampliação da cobertura e do acesso da população aos serviços de Atenção Primária, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) trabalha na capacitação de profissionais especializados.

Atendimento e serviços

O bairro Cidade de Deus possui 83.510 habitantes (dados de 2018) e uma cobertura de atenção básica realizada por nove unidades da Semsa. “Essa UBS vai atender mais de quatro mil usuários por mês, com diversos serviços fundamentais, nesse bairro grande e que já tinha oito unidades de saúde e, agora, conta com mais uma estrutura adequada para fazer atendimento de qualidade”, disse o secretário municipal de saúde, Marcelo Magaldi.

Na UBS N-05 está alocada uma equipe da Estratégia Saúde da Família, composta por médico, enfermeiro, cirurgião-dentista, técnicos de enfermagem, auxiliar de saúde bucal e Agentes Comunitários de Saúde (ACS), para realizar atendimento básico a adolescentes, adultos e idosos, além de atividades de promoção da saúde.

A carteira de serviços da unidade possui atendimentos como consulta médica e de enfermagem, assistência farmacêutica, vacinação, atendimento domiciliar de médico, enfermeiro e cirurgião dentista, visita domiciliar pelo agente comunitário de saúde, ações de promoção, proteção e vigilância à saúde, acompanhamento de programas sociais (Bolsa Família/Leite do Meu Filho), identificação e acompanhamento clínico de usuários com tuberculose, hanseníase e leshmaniose, dengue, zika, chikungunya e malária.

Também serão oferecidos procedimentos em saúde bucal como assistência odontológica, escovação dental supervisionada, aplicação tópica de flúor e rastreamento de câncer bucal. Na atenção à saúde materno-infantil, será oferecida assistência ao pré-natal e puerpério, assistência ao recém-nascido e triagem neonatal, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil e assistência às doenças comuns na infância.