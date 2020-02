Prefeito de Manaus evolui em recuperação após cirurgia

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus informa que nesta quarta-feira, 5, foi liberado um novo Boletim Médico sobre a recuperação do prefeito Arthur Virgílio Neto, que no dia 31 realizou cirurgia para prótese total do joelho direito, no Hospital Adventista de Manaus.

Segundo laudo assinado pelo médico Marcos George de Souza Leão e sua equipe, o prefeito se encontra no quinto dia pós-operatório e está realizando sessões diárias de fisioterapia, andando e dobrando o joelho.

Os especialistas informam, ainda, que a evolução do quadro clínico ocorre de forma “excepcional”, sem dor, febre ou outros sintomas. O prefeito Arthur Neto segue despachando normalmente da sua residência e logo retornará às atividades externas.