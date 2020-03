Prefeito de Manaus determina teletrabalho para servidores municipais

O vírus que faz a cabeça de Bolsonaro

Manaus/AM - Com exceção das secretarias que prestam serviços essenciais à população, as demais tiveram suas jornadas convertidas para teletrabalho em decreto do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, a partir desta quarta-feira, 25/3. A medida deve se estender por 30 dias. O decreto 4.789 foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) de terça-feira, dia 24.

“A situação exige medidas urgentes para prevenção, controle e contenção dos riscos. Desde o início dessa pandemia estamos adotando as medidas necessárias para evitar a progressão acelerada da contaminação pelo novo coronavírus. Temos um plano de contingência e estamos atentos, nos antecipando até em várias decisões, para evitar o contágio e a progressão da doença, bem como os efeitos econômicos e sociais que afetam o mundo como um todo e Manaus, especificamente”, afirma o prefeito Arthur Neto.

O regime de teletrabalho é o trabalho à distância em que se utilizam as ferramentas de telecomunicação e informação, com o contato direto entre os trabalhadores e seus empregadores. De acordo com o decreto municipal, as atividades essenciais ao funcionamento mínimo necessário à garantia da continuidade do serviço público, serão exercidas no horário de 8h às 14h, cabendo o revezamento dos servidores o que deverá ser disciplinado pelos gestores das pastas.