Prefeito de Manaus declara estado de emergência após 1º caso de coronavírus

Coronavírus obriga Bolsonaro a conectar-se com a realidade

Manaus/AM - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, decretou situação de Emergência no Amazonas para agilizar as ações de combate ao coronavírus na capital após a confirmação do primeiro caso no Estado. A informação foi confirmada pelo Secretário Municipal de Saúde (Semsa), Marcelo Magaldi. O decreto deve ser publicada no Diário Oficial do Município.

Com o decreto, a prefeitura pode buscar recursos e agilizar compra de materiais e medicamentos para abastecer unidades de saúde da capital.

O primeiro caso de coronavírus em Manaus foi confirmado em uma mulher vinda de Londres no último dia 11 e que o teste deu positivo para o novo coronavírus nesta sexta-feira (13). Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), a paciente esta em isolamento domiciliar e sendo monitorada assim como familiares e pessoas próximas.