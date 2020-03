Prefeito de Manaus crítica criação de zona franca no Pará; ‘Sou totalmente contra’

Facção julgava e matava na invasão Monte Horebe

Manaus/AM - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, convocou à imprensa nesta sexta-feira (6) para expor seu posicionamento sobre a ideia de criação de uma zona franca na Ilha de Marajó, no Pará, com os mesmos incentivos concedidos para a Zona Franca de Manaus (ZFM). Arthur se manifestou contra a instalação desta zona franca e garantiu que vai pedir explicações do presidente Jair Bolsonaro sobre a autorização para sua criação. "Eu não vejo má vontade do presidente pessoalmente".

Arthur disse que vai enviar uma carta ao presidente pedindo explicações de Bolsonaro. “Quero que o presidente nos explique o porque autorizou essa ideia. Se ele realmente disse que era pra criar uma zona franca na Ilha de Marajó ou se vai discutir um nova plano para o arquipélago”, comentou Arthur frisando que não é contra o desenvolvimento de Marajó, mas o local poderia receber incentivos para preservação natural e de seus rebanhos de búfalos.

O prefeito de Manaus ainda destacou que existem outros pontos mais importantes a se discutir no Brasil ao invés de querer acabar com a ZFM. “Se alguém quer acabar a Zona Franca não precisa inventar outra, basta deixar como está. Ela dura mais alguns anos e morre. Se agente quer de fato transformar a o Polo Industrial de Manaus (PIM) em competitivo e que se reproduza ao longo dos tempos, temos que fazer profundas reformas”, destacou Arthur.