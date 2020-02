PPB de televisores de Manaus pode sofrer alterações

Manaus/AM - O governador em exercício, Carlos Almeida, se posicionou incomodado e contra a edição do decreto que mantém a alíquota do IPI, para o polo de concentrados da Zona Franca de Manaus (ZFM), em 8%, entre junho e 30 de novembro deste ano, assim como se mostrou insatisfeito com a consulta pública sobre o processo produtivo básico (PPB) para televisores, o que caracteriza ataque a dois setores expressivos da ZFM.

Almeida disse que mexer no PPB é tornar mais onerosa a produção de televisores na região, e representa prejuízo para a ZFM. De acordo com o governador em exercício, o que mais preocupa é que, caso haja alteração no PPB, essa alteração deve ser implementada ainda em 2020, o que não ocorria antes.

Almeida disse que isso caracteriza um novo golpe contra o Polo Industrial de Manaus (PIM), se referindo ao decreto que coloca em 8% a alíquota do IPI nos concentrados produzidos em Manaus, até novembro de 2020. O vice-governador se pronunciou em entrevista à Rede Tiradentes, nesta sexta-feira.