Porto da Manaus Moderna tem orientação sobre coronavírus nesta sexta

O dia de amanhã com o Covid -19

Manaus/AM - Nesta sexta-feira, dia 20, o Porto de Manaus a realização de ação de orientação sobre o novo coronavírus nas embarcações atracadas no local. A ação estava prevista para iniciar às 7h, na avenida Lourenço Braga, a Manaus Moderna, na área próxima ao Mercado Municipal Adolpho Lisboa.

A decisão foi tomada na última reunião presencial do Comitê Interinstitucional Ampliado de Gestão de Emergência em Saúde Pública para Resposta Rápida aos Vírus Respiratório - Covid- 19, na quinta-feira (19/03), na sede da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) e foi anunciada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O coordenador de Vigilância Sanitária de Portos Aeroportos e Fronteira, da Anvisa, Região Norte, Jerfeson Nepumuceno Caldas, explica que a ação faz parte do planejamento estratégico da Anvisa junto aos portos.

A diretora-presidente da FVS-AM, Rosemary Costa Pinto, informa que ação está prevista no plano de contingência do Estado. O setor de saúde está em plena execução das ações previstas no plano estadual de contingência da Covid-19, e esta é mais uma estratégia de combater com informação, afirma.