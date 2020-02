Por medidas de segurança, presídios no Amazonas não abrem neste domingo

Manaus/ AM - Detentos das unidades prisionais Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), Centro de Detenção Provisória Masculino 1 (CDPM 1) e Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) não terão visita de familiares neste domingo (9) e permanecerão na tranca. A informação foi repassada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) em suas redes sociais.

O motivo não foi divulgado na postagem, mas em um comentário, a Seap informou que a suspensão é uma medida de segurança.

Familiares de internos começaram a questionar para quem seria a segurança, porém, não houve mais resposta da secretaria. Eles acreditam que tenham relação com uma suposta invasão que aconteceria pela facção Comando Vermelho (CV) na área de invasão Monte Horebe, na Zona Norte de Manaus, área supostamente dominada pela facção Família do Norte (FDN), entretanto, a polícia foi até o local apurar a denúncia e encontrou apenas uma moto roubada e o registro de um baleado baleado no conjunto Viver Melhor.

A polícia informou que constantes operações são realizadas na área e que a maioria dos casos não passam falsas notícias.