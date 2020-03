Populares fecham avenida de Manaus em protesto por falta de pagamento de auxílio-aluguel

Facção julgava e matava na invasão Monte Horebe

Manaus/AM - Manifestantes interditaram a avenida Silves, no sentido Bola da Suframa, zona Sul da cidade, no fim de tarde desta sexta-feira (6), em protesto contra a falta de pagamento do auxílio-aluguel dado pelo governo do Amazonas, referente às casas que sofreram com os alagamentos na região do Prosamim do Igarapé do 40.



Fotos: Portal do Holanda

Os moradores que foram retirados do local pelo governo informaram que não recebem o auxílio-aluguel há quatro meses. Eles reivindicam o pagamento ou então casas onde possam morar.

Vídeo: Portal do Holanda

Um representante dos manifestantes afirmou que os moradores tentaram diálogo com o governo, que afirmou que a prioridade no momento é a invasão do Monte Horebe. Sendo assim, eles resolveram fazer a manifestação e afirmam que só deixarão o local quando chamarem a atenção de toda a imprensa ou quando o governo der algum posicionamento sobre as suas moradias.

A avenida Silves foi completamente interditada, no sentido Bola da Suframa. A outra via, no sentido Centro, está livre. Agentes do IMMU Trânsito estão no local, assim como policiais militares.