Polo Digital de Manaus reúne voluntários para enfrentar crise do coronavírus

Manaus/AM - Pelo menos cem profissionais de diversas áreas do conhecimento são voluntários na iniciativa do Polo Digital de Manaus (PDM) para criar e executar projetos e ações que irão ajudar a combater a crise do coronavírus. A iniciativa já conta com oito grupos de trabalho integrados aos agentes das secretarias municipais e estaduais, além de fornecedores e fabricantes de itens de primeira necessidade.

A rede de profissionais voluntários está sendo formada por engenheiros, cientistas, pesquisadores, desenvolvedores, administradores, designers, jornalistas e publicitários entre outros. “Estamos construindo uma verdadeira rede de solidariedade com profissionais de alta competência se predispondo a criar soluções a partir das novas tecnologias para, juntos, ajudarmos a combater o Coronavírus”, explica a presidente da Associação do Polo Digital de Manaus, Vania Thaumaturgo, ressaltando que é uma rede aberta a todos que queiram colaborar.