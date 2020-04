Polo de Manaus amplia paralisações e indústria de bicicleta pode parar

Redescobrindo a beleza da mulher em meio a pandemia

Manaus/AM - Com pelo menos oito grande empresas paralisadas, o Polo Industrial de Manaus (PIM) pode ter pelo menos 50% e suas indústrias paralisadas na próxima semana em decorrência da falta de insumos, desta vez principalmente nacionais .

A paralisação da indústria de componentes em São Paulo, de onde é adquirida a maior parte dos insumos nacionais para produção na Zona Franca de Manaus (ZFM) são parte das causas de maiores paralisações na semana que vem.

De acordo com o presidente do Centro da Indústria do Estado Amazonas (Cieam), Wilson Périco, que falou em rede social, pelo menos 15 indústrias já estavam com linhas de produção paradas na quarta-feira, dia 1°, em férias coletivas. Périco chama atenção, agora, para a baixa demanda, que ocasiona elevação de estoques.

Para o presidente da Eletros José Jorge Nascimento Júnior, a baixa na demanda é um dos fatores, agora, a implicar em paralisações de fábricas. Ele afirma que 50% do polo de eletros tenha falta de insumos nacionais já na próxima semana.

Há previsão de que o polo de bicicletas venha a ter suas atividades produtivas paradas na no mesmo período. Entre as indústrias inativas estão: BMW, Harley Davidson, Honda, Panasonic,Samsung, Technicolor, Transire e Whirpool.