Policial se machuca ao tentar resgatar idosa durante incêndio em loja de colchões na Compensa

Manaus/AM - A loja de colchões da Eurosono, localizada na rua Amazonas, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus, pegou fogo na noite desta quinta-feira (20).

Por conta do risco de desabamento do muro da loja e a fumaça do incêndio ser tóxica, o corpo de bombeiros realizou a retirada de pessoas das residências próximas. Uma tenente da 5ª Cicom, foi voluntariamente até o local e prestou ajuda aos moradores da área, mas acabou torcendo o pé ao ajudar uma idosa a ser retirada de sua residência.

Uma outra pessoa acabou passando mal e foi levada pelo Samu para atendimento médico.