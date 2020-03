Polícia dribla cordão humano e começa a ocupar Monte Horebe em Manaus

CV abandona Monte Horebe levando armas e drogas

Vídeo: Pedro Braga Júnior/Portal do Holanda

Manaus/AM - As Tropas de Choque da polícia já estão dentro da invasão Monte Horebe e aos poucos tomam o local. Helicópteros sobrevoam a área sob o olhar desesperado dos moradores.

Eles acompanham a entrada dos agentes e com cartazes e Bíblias nas mãos apelam para que as autoridades não os removam. As famílias chegaram a fazer um cordão humano na entrada da invasão, mas a polícia entrou por outro via de acesso conhecida como "Geladinho".

Por enquanto, eles apenas patrulham a região em um ato que o secretário de Segurança Pública, Louismar Bonates classificou como "ação social". O clima é de desespero e lamento.

Vídeo: Pedro Braga Júnior/Portal do Holanda