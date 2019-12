Polícia divulga lista de veículos recuperados no feriado em Manaus

Manaus/AM - Dez motocicletas e nove carros foram recuperados pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) entre a manhã de segunda-feira (23) e a madrugada desta quinta-feira (26). Nas ocorrências, seis pessoas foram presas por roubo de veículo e receptação, duas armas de fogo e oito munições foram apreendidas.



Os casos foram registrados nos bairros Aleixo, Cachoeirinha, Centro, Compensa, Coroado, Gilberto Mestrinho, Jorge Teixeira, Monte das Oliveiras, Raiz, Redenção, São José, Tarumã e Tarumã-Açu.



Policiais da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam dois homens que abasteciam o carro Honda/Civic, preto, placa JXX-6749, com restrição de roubo, na avenida Samaúma, bairro Compensa, zona oeste de Manaus. A ocorrência foi na manhã da ultima segunda-feira (23) e os suspeitos foram encaminhados até o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.



Por receptação e porte ilegal de arma de fogo, policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam dupla de infratores na avenida André Araújo, bairro Aleixo, zona centro-sul da cidade. Com os dois foram encontradas a motocicleta Honda/Fan, preta, placa OAO-7083, um revólver calibre 38 e seis munições.



Já na avenida Camapuã, bairro Coroado, zona leste, policiais prenderam, em flagrante, dois homens de 22 e 20 anos pelo roubo da motocicleta Honda/Fan, preta, placa PHY-9137. Um revólver calibre 32 também foi encontrado com os infratores.



Veículos Localizados



Carro Honda/Civic, preto, placa JXX-6749



Carro Classic, preto, placa JWT-1009



Carro Fiat/Siena, vermelho, placa OAL-3514



Carro GM/Corsa, prata, placa OAL-0200



Carro Fiat/Siena, preto, placa OAB-8G03



Carro Onix, branco, placa PHJ-3I91



Carro Volkswagen/UP, vermelho, placa PHA-3C98



Carro Renault/Kwid, branco, placa PHX-7B58



Carro Fiat/Mobi, branco, placa PZL-4B52



Motocicleta Yamaha, roxa, placa NOP-6873



Motocicleta Honda/Fan, preta, placa OAO-7083



Motocicleta Honda/Fan, preta, placa PHY-9137



Motocicleta Honda/Titan, prata, placa JXX-9776



Motocicleta Honda/Titan, preta, placa PHM, 4460



Motocicleta Honda/Bros, vermelha, placa OAA-4792



Motocicleta Honda/Fan, vermelha, placa NOQ-9594



Motocicleta Honda/Fan, cinza, placa PHX-0197



Motocicleta Honda/Bros, preta, placa OAG-3736



Motocicleta Yamaha/150, preta, placa PHI-6659