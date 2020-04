Polícia cai em peso e fecha comércios nas Zonas Oeste e Leste de Manaus

Os sinos dobram e governo do Amazonas não escuta

Manaus/AM - Lojistas que insistiram em abrir as portas tiveram os estabelecimentos fechados pela polícia e por equipes de fiscalização de uma força-tarefa na manhã dessa segunda-feira (6), no bairro Lírio do Vale.

Os comércios não se encaixavam no critério de serviços essenciais (padaria, supermercados, farmácias, loterias e outros) e estavam causando aglomeração de pessoas, o que desobedece o decreto de isolamento social estabelecido em todo o Amazonas.

comércios são fechados durante fiscalização em ruas de Manaus#vejavídeo pic.twitter.com/k8ibxFuyKs — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) April 6, 2020

O mesmo ocorreu em bairros da Zona Leste, onde lojas de sapatos, roupas e até de acessórios foram flagradas funcionando normalmente. Órgãos de fiscalização orientaram os proprietários e avisaram que em caso de reincidência eles poderão ter o alvará de funcionamento cassado.

Durante a ação, carros do Corpo de Bombeiros que também participa da força-tarefa, emitia um aviso sonoro que ordenava que pessoas que circulavam pelas ruas voltassem para suas casas, confira: