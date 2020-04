PF apreende R$ 100 mil em saco cheio de cebolas em embarcação no Amazonas

Noticiário da TV é tóxico e está levando pânico à população

Manaus/AM - A Polícia Federal no Amazonas (PF) apreendeu R$ 100 mil, em espécie, na última segunda-feira (30), em embarcação que estava a caminho de Manaus. Durante fiscalização de rotina em Santo Antônio do Içá, os agentes encontraram um saco cheio de cebolas onde estavam escondidos os R$ 100 mil, em notas de R$ 100 e R$ 50.

Também foi encontrada uma nota de venda, a qual indica o possível local onde as cebolas foram adquiridas. A sacola teria sido embarcada em Tabatinga, com destino à cidade de Jutaí. A ação se deu na Base Garateia, circunscrição da Delegacia de Polícia Federal em Tabatinga, e contou com o apoio da Força Nacional.

A origem dos R$ 100 mil será investigada e os resultados podem esclarecer a qualificação dos envolvidos, bem como os motivos pelos quais o dinheiro estava sendo transportado. Considerando a forma em que o dinheiro foi encontrado, pode-se pensar que poderia ser utilizado para custeio de atividades ilícitas, como a prática de lavagem de dinheiro, segundo a PF.