Petroleiros fazem manifestação em frente à refinaria de Manaus

Manaus/AM - Um grupo de petroleiros realizou uma manifestação na manhã desta sexta-feira (13), em frente a Refinaria Isaac Sabbá, contra a venda da refinaria e a privatização da Petrobras.

Segundo Marcus Ribeiro, coordenador geral do Sindicato dos Petroleiros (Sindipetro), a privatização vai causar impactos negativos, já que a Refinaria Isaac Sabbá é a única da região e, com a venda, não haverá benefícios com competitividade.

O grupo usou cartazes e um carro de som para fazer o protesto, que seguiu de forma pacífica.