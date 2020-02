Pessoa com deficiência pode cadastrar currículo para obter emprego em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), em parceria com a empresa Crown Embalagens, está cadastrando currículos de pessoas com deficiência (PcDs) de diversas áreas, até o dia 18 de fevereiro. Os interessados devem comparecer no Núcleo da Pessoa com Deficiência da Sejusc, localizado na rua Salvador, 456, Adrianópolis, de segunda a sexta-feira, a partir das 8h.

De acordo com a titular da Sejusc, Caroline Braz, a medida estimula a inclusão deste público no mercado de trabalho. As vagas são destinadas a qualquer pessoa com deficiência. É de grande importância este tipo de colaboração, pois mostra a preocupação do Governo do Estado e da iniciativa privada de dar oportunidades a este público, afirmou.

Para se candidatar, basta comparecer ao Núcleo apresentando a carteira de identidade, CPF e laudo médico e ter a partir de 14 anos.

Cadastramento diário

O Núcleo da Pessoa com Deficiência recebe diariamente currículos de candidatos a vagas de emprego, das 8h às 17h. A partir do cadastro, a Sejusc encaminha os currículos a empresas parceiras e cursos de qualificação, conforme a demanda.

Núcleo da Pessoa com Deficiência

A Sejusc oferece atendimento especializado para Pessoas com Deficiência (PcD), com serviços de emissão de segunda via de carteira de identidade, de passes intermunicipal e interestadual, cadastro para Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) e para o Sistema Sejusc.

O Núcleo PcD dispõe ainda de intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras) para viabilizar o atendimento a pessoas com deficiência auditiva, com possibilidade de solicitação de tradução para audiências públicas. Cadastramento para emissão de cadeiras de rodas, atendimento psicossocial e orientação jurídica também fazem parte do quadro de serviços.