Pesquisa tem quase R$ 50 milhões da Fapeam para aplicar no Amazonas

Manaus/AM - A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), lançou nesta terça-feira (18/02), editais e resoluções que somam investimento de R$ 47,94 milhões neste primeiro semestre de 2020. O aporte vai amparar oito programas para o desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) no Estado, tanto na capital quanto no interior, e aumenta o número de bolsistas de mestrado e doutorado.

Nesta iniciativa, além dos programas na linha de Formação Sustentável de Recursos Humanos para CT&I - como o Programa Ciência na Escola (PCE), o Programa de Apoio à Iniciação Científica (Paic) e o Programa Institucional de Apoio à Pós-Graduação Stricto Sensu (Posgrad) -, a Fapeam oferece novas oportunidades, com foco em áreas estratégicas para o desenvolvimento socioambiental e que vão contribuir para a fixação de mestres e doutores no interior do Estado.

Os investimentos do Governo do Estado para primeiro semestre são uma continuação do trabalho desenvolvido em 2019, de acordo com a presidente da Fapeam, Marcia Perales. "Número acima da média dos anos anteriores. Desde janeiro de 2019 o Governo do Estado reposicionou a área de Ciência Tecnologia e Inovação como estratégia para o desenvolvimento do Amazonas. Isso possibilitou a retomada de investimentos. A média de investimentos anual pela Fapeam, de 2015 a 2018, não ultrapassava R$ 50 milhões. Ano passado conseguimos executar mais de R$ 77 milhões. É uma conquista da sociedade, da comunidade acadêmica a forma que essa gestão compreende e valoriza a Ciência e Tecnologia e Inovação. Todos ganham com isso", afirmou a presidente da instituição.

Programas

Os programas ofertados são ações estratégicas de ciência, tecnologia e inovação (CT&I), alinhadas ao Plano Plurianual (PPA) 2020-2023, às diretrizes da Agenda 2030 Brasil e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que visam investimentos em áreas de extrema relevância para a humanidade e para o planeta.

Entre eles, o Posgrad, o Painter e o Fapesp-Fapeam. O primeiro, pelo aumento de 49% na oferta de bolsas para estudantes de mestrado e doutorado em relação à edição do ano passado, saltando de 625 para 934 bolsas de estudo concedidas. Os valores variam entre R$ 1,6 mil e R$ 2,4 mil, de acordo com a qualificação do pesquisador, e permitem a dedicação exclusiva à pesquisa.

Já o Painter, que será oferecido pela primeira vez, promove a interiorização de atividades de pesquisa aplicada e inovação tecnológica, por meio de indução em áreas estratégica. Entre elas, a bioeconomia para o desenvolvimento econômico, social e ambiental do Estado, com a finalidade de aplicação de seus resultados no interior.