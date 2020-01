‘Peixe no Prato' acontece na zona Norte de Manaus com emissão de RG

Manaus/AM - Nesta quarta-feira (08/01), a Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) realizou reunião com a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) para firmar parcerias com o objetivo de promover ações de cidadania e ampliar os serviços oferecidos para população durante o programa “Peixe no Prato” em 2020.

A reunião aconteceu na sede da Sejusc, primeira secretaria a participar do programa, que terá sua primeira edição do ano na próxima quarta-feira (15/01), no Conjunto Viver Melhor 2, bairro Santa Etelvina, zona Norte de Manaus, ao lado da Escola Estadual Eliana Socorro Pacheco.

Para essa edição, além dos peixes, das verduras e dos legumes que serão comercializados a preços acessíveis, o programa também contará com emissão de RG, 1ª e 2ª vias, e 2ª via de certidão de nascimento.

“É muito importante essa integração para levar mais serviços do Governo do Estado aos bairros de Manaus. Agora, além do ‘Peixe no Prato’, o cidadão poderá ter acesso a serviços de emissão de documentos pessoais de forma rápida e fácil”, disse Petrucio Magalhães Júnior, titular da Sepror.

A sexta edição do “Peixe no Prato” irá comercializar 1,2 toneladas de peixes populares, como tambaqui roelo, tambaqui curumim e pirarucu de manejo. Juntamente com o peixe, serão vendidos também pacotes com limão, cheiro-verde e pimenta-de-cheiro, todos produtos regionais, a R$ 1 cada.