Passando fome e vivendo em condições sub-humanas, crianças são resgatadas no Amazonas

Manaus/AM - Três crianças, uma delas um bebê de colo, foram resgatadas de uma casa nessa segunda-feira (20), na cidade de Rio Preto da Eva, no interior do Amazonas. As vítimas estariam passando fome no local.

Informações da Polícia Militar dão conta que uma equipe do Conselho Tutelar e da Secretaria de Assistência Social do Município, esteve no endereço e constatou que as crianças sofriam maus-tratos, não se alimentavam e vivam em condições precárias.

Elas foram removidas do local e devem permanecer provisoriamente sob a guarda das menores ficarão sob cuidados do Programa Família Acolhedora e supervisionados pelo Conselho Tutelar até espera de decisões judiciais.