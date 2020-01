Partido Novo escolhe engenheiro como pré-candidato à Prefeitura de Manaus

Manaus/AM - O Partido Novo anunciou nesta quarta-feira (22), a escolha do nome do engenheiro e empresário do segmento da construção civil, Romero Reis, como seu pré-candidato para a disputa da Prefeitura de Manaus nas eleições municipais deste ano.

Romero foi escolhido após participar de um processo seletivo interno que analisou a biografia dos pré-candidatos e requisitos como capacidade de gestão e conhecimento da máquina pública. Na última etapa do processo, os pré-candidatos tiveram que apresentar um diagnóstico de problemas e soluções para a cidade.

Essa será a primeira vez que Romero, 58 anos, irá enfrentar as urnas.