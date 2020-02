Partida entre Fast Clube e Goiás tem expectativa de bom público na Arena

Manaus/AM - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) irá reforçar a segurança no entorno da Arena da Amazônia, onde acontecerá o jogo entre Fast Clube e Goiás, na noite desta quarta-feira (5). A previsão é que a partida, válida pela Primeira Fase da Copa do Brasil, reúna um grande número de torcedores, razão pela qual a corporação determinou o emprego de aproximadamente 100 policiais.

Essas equipes atuarão com forte esquema de segurança, operando no serviço ordinário rotineiro e no serviço extraordinário. A medida visa reforçar e garantir a segurança da população presente na Arena da Amazônia.

As equipes das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), Regimento de Policiamento Montado Coronel Bentes (RPMon), Força Tática e Companhia Interativa Comunitária (Cicom) da área estarão no local do evento, desenvolvendo ações estratégicas em torno de todo o estádio.

A escolta para ambos os times será realizada pelo Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), garantindo assim a segurança dos jogadores e de toda a equipe envolvida.

Só a vitória interessa

Para se manter na competição e assegurar vaga na próxima fase da Copa, só a vitória interessa ao time amazonense, e qualquer resultado diferente já classifica o Goiás. E para seguir adiante, o time amazonense, que vem de vitória no Barezão por 2 a 0 em cima do Nacional, espera contar com o apoio da sua torcida.

O técnico da equipe, Wladimir Araújo, destacou que a equipe está otimista para o grande jogo. “É o jogo mais importante do ano. Viemos de uma excelente vitória no estadual e estamos com boa expectativa para essa partida. Aproveito para convidar o torcedor amazonense a estar na Arena e apoiar o Fast a chegar na próxima fase da competição”.