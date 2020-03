Parques e unidades de conservação de Manaus têm horários reduzidos

Brasil acorda da hipnose do falso mito

Equipamentos de uso coletivo são interditados pela prefeitura

Manaus/AM - Os parques urbanos e unidades de conservação municipais terão os horários de funcionamento reduzidos e os equipamentos de uso coletivo, como parquinhos infantis e academias ao ar livre, interditados como medida de segurança e combate ao risco de disseminação do novo coronavírus, causador da covid-19. A medida passa a valer a partir desta sexta-feira, 20/3, e atende às orientações do decreto no decreto 4.476, assinado pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, estabelecendo medidas temporárias de prevenção no âmbito da administração municipal visando a segurança de servidores e usuários.

Os parques municipais Ponte dos Bilhares, na Chapada, e Lagoa Senador Arthur Virgilio Filho, no Japiim, passam a funcionar das 6h às 18h. Os equipamentos de uso comum, como parquinhos infantis e aparelhos de ginástica, serão interditados. O Parque Municipal do Mindu, no Parque 10, funcionará de segunda a sexta, das 6h às 11h, e aos sábados e domingos, das 7h às 12h, tendo o acesso igualmente bloqueado ao playground, à academia ao ar livre e ao café regional no Chapéu de Palha, que permanecerá também fechado. Os logradouros poderão continuar sendo utilizados nos horários de funcionamento para caminhadas.