Parques do Prosamim são repassados para administração da Prefeitura de Manaus

Manaus/AM - O Governo do Estado, por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), órgão responsável pelo acompanhamento e gerenciamento das obras do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim), repassou, na última sexta-feira (31), a chave da Praça Pública Elza Simões de Oliveira (antigo Parque Bittencourt) e do Parque Igarapé Sesc, localizado no bairro Alvorada I, zona centro-oeste, ao poder público municipal, por meio do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).

Os atos de repasse foram realizados entre o coordenador da UGPE, Marcellus Campêlo, o diretor-presidente do Implurb, Claudio Guenka, e o secretário de Articulação Política, Luiz Alberto Carijó, na Praça Elza Simões, localizada entre a avenida Sete de Setembro e a rua Jhonatas Pedrosa, bairro Centro, zona sul de Manaus. A Praça Elza Simões é uma obra construída pelo Prosamim, anteriormente denominada Parque Bittencourt, devido ao nome do igarapé que passa pelo local.

O parque havia sido entregue pelo Prosamim em 2010 e, após dez anos, foi totalmente revitalizado e reinaugurado com o nome Elza Simões de Oliveira, em dezembro de 2019. A revitalização da praça faz parte da reforma dos parques urbanos, anunciada pelo governador em abril do ano passado.

As obras de intervenção do programa no igarapé do Sesc foram realizadas em 2016 e revitalizaram uma área de 22.691,34 m², equipando o espaço com pistas de passeio, playground, academia ao ar livre, quadra poliesportiva e iluminação pública.

Parcerias institucionais

As parcerias entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Manaus nasceram da necessidade de garantir a manutenção periódica dos parques urbanos, praças, vias e residenciais construídos pelo Prosamim. As parcerias foram firmadas com o intuito de dar celeridade à liberação de certidões e licenças ambientais dos órgãos de controle e fiscalização envolvidos nas obras do programa, bem como de otimizar as ações de limpeza (com varrição e coleta de lixo) e manutenção desses espaços.