Parque da Criança e atividades esportivas em Manaus entram em recesso

Manaus/ AM - Os aulões de aeróbica e ritmos, a Faixa Liberada e a programação do Parque Cidade da Criança, realizados pela Prefeitura de Manaus, sob coordenação da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), entram em recesso a partir desta semana.

Após um ano repleto de atividades, a turma do Parque da Criança voltará com programação de férias, a partir de 10 de janeiro. Durante o ano, a equipe do parque realizou atividades internas e externas, como carnaval, festa junina, Dia das Crianças e Natal do Abraço.

Já os aulões e as Faixas Liberadas retornam na segunda quinzena de fevereiro. A exceção é para a tradicional Faixa Liberada do Complexo Turístico Ponta Negra, que continuará normalmente aos domingos, de 6h às 12h.