Parintins busca recursos federais e estaduais para conter desmoronamento da orla

Manaus/AM - A Prefeitura de Parintins decretou situação de emergência devido ao desabamento da orla da cidade com a erosão que derrubou o muro de contenção com a subida do rio Amazonas. Segundo nota da prefeitura, o decreto serve para que o Executivo Municipal busque recursos dos governos federal e do Estado para a construção do muro de contenção.

Veja nota da Prefeitura de Parintins:

Com relação ao decreto publicado no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas, a Prefeitura de Parintins esclarece que o estado de emergência foi decretado em razão da subida de nível do Rio Amazonas. O decreto tem caráter preventivo, em vista que o nível do rio Amazonas está subindo, aumentando os riscos de desmoronamento devido ao constante choque das ondas com as encostas.

Com o decreto, o Município está trabalhando na busca de recursos via Governo Federal e Governo do Estado para a construção de muro de contenção nos trechos onde não existe a estrutura. Paralelo a isso, a Prefeitura está fazendo a revitalização de um trecho do muro de arrimo localizado na rua Caetano Prestes, Centro, na área que compreende à Praça do Comunas, que havia desmoronado há alguns anos. Inicialmente, a obra está sendo feita com recursos próprios. A previsão de término dos trabalhos é de no máximo 90 dias.

O Estado atuará na área posteriormente, com a assinatura de um convênio, para a reconstrução de outro trecho de contenção que também desmoronou há alguns anos.

Prefeitura Municipal de Parintins

Foto: Yuri Pinheiro/Prefeitura de Parintins