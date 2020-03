Para evitar aglomerações, policlínicas suspendem atendimentos em Manaus

Amazonino: ‘eleição é só um detalhe’

Manaus/AM - Como forma de tentar evitar que o novo coronavírus se espalhe entre os amazonenses, a Secretaria de Saúde do Estado (Susam), decidiu suspender os serviços oferecidos nos Centros de Atenção Integral à Saúde da Criança (CAICs) e nos Centros de Atenção Integral à Melhor Idade (CAIMIs).

Algumas policlínicas manterão serviços avaliados como essenciais, como o Programa do Pé Diabético. O mesmo vale para as unidades que têm Serviço de Referência para Diagnóstico e Tratamento de Lesões Precursoras do Câncer de Colo de Útero, atendimento ambulatorial em psiquiatria e a Triagem Neonatal para atendimentos de 1ª vez para hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, hiperplasia adrenal congênita e fibrose cística.

Na Policlínica Codajás, o Centro Especializado de Reabilitação (CER III) manterá a entrega de bolsas de colostomia, próteses e órteses. Os atendimentos psiquiátricos e a renovação de receita serão mantidos normalmente, assim como o Programa Pré-Natal de Alto Risco - gestantes de alto risco continuarão com o atendimento para as especialidades de endocrinologia.

De acordo com a nota assinada nessa sexta-feira (20), as direções dos CAICs e CAIMIs disponibilizarão para seus usuários telefones de contato para a população ligar em caso de necessidade, e a unidade fará as devidas recomendações e encaminhamentos.

Veja como ficam os atendimentos nas Policlínicas



POLICLÍNICA JOSÉ LINS:

Programa do Pé Diabético: permanecerá em funcionamento normal,

Atendimentos eletivos, ambulatoriais como psiquiatria, psicologia, serviço social e otorrinolaringologia, ficarão com os atendimentos suspensos por tempo indeterminado, ressalvando os casos necessários para atendimento psiquiátrico e psicológico.



POLICLÍNICA ZENO LANZINI:

Programa do Pé Diabético: permanecerá em atendimento normal.

Farmácia: Atendimento em 1 turno para entrega de medicações.

Exame de Eletrocardiograma: permanecerá em atendimento normal.

Ambulatório de Saúde Mental: permanecerá em atendimento normal.

Atendimento com o Gastroenterologista: permanecerá em atendimento com demanda reduzida.

Atendimento com o Proctologista: permanecerá em atendimento com demanda reduzida.

Demais atendimentos eletivos como Odontologia, Dermatologia, Ortopedia, Oftalmologia, pré-operatório e pós-operatório, ficarão suspensos por tempo indeterminado.



POLICLÍNICA JOÃO DOS SANTOS BRAGA

Atendimento em psiquiatria: permanecerá em atendimento normal.

Serviço de Referência para Diagnóstico e Tratamento de Lesões Precursoras do Câncer de Colo de Útero – SRC: permanecerá em atendimento normal.

Demais atendimentos eletivos como Odontologia, Oftalmologia e Otorrinolaringologia, ficarão com os atendimentos suspensos por tempo indeterminado.



POLICLÍNICA DANILO CORREA

Atendimentos a pacientes crônicos que fazem uso de medicação nas especialidades neurologia, cardiologia, endocrinologia, reumatologia e ortopedia: permanecerá em atendimento normal.

Programa do Pé Diabético: permanecerá em atendimento normal.

Demais atendimentos eletivos como Odontologia, Ginecologia, Gastroenterologia, Dermatologia, Urologia, Proctologia, Ortopedia e pós-operatório ficarão suspensos por tempo indeterminado.

Exames: Endoscopia Digestiva Alta e Ultrassonografia ficarão suspensos por tempo indeterminado.



POLICLÍNICA ANTÔNIO ALEIXO

O contato dos pacientes atendidos na unidade será por telefone, e em caso de necessidade extrema, o paciente será atendido na unidade.



POLICLÍNICA CODAJÁ

Programa Pré-Natal de Alto Risco: gestantes de alto risco continuarão com o atendimento para as especialidades de endocrinologia. Para as especialidades de nutrologia e obstetrícia, os atendimentos ficarão suspensos por tempo indeterminado.

Programa de Saúde Mental: O atendimento psiquiátrico e renovação de receita serão mantidos normalmente. O atendimento psicológico será feito por demanda emergencial. O atendimento do serviço social e fonoaudiológico ficarão suspensos por tempo indeterminado.

Programa Transexualizador e Saúde da Mulher: os pacientes terão suas receitas renovadas com intervalo de retorno prolongado. Ficarão suspensos por tempo indeterminado, os atendimentos eletivos de ginecologia, colposcopia e biópsias. Atendimento normal para a endocrinologia.

Programa Pé Diabético: permanecerá em funcionamento normal.

Centro Especializado em Reabilitação Tipo 3 – CER III: A entrega de bolsas de colostomia, próteses e órteses, permanecerá em funcionamento normal. Os atendimentos eletivos da fisioterapia, fonoaudiologia, nutricionista, psicologia, clínico geral, oftalmologia, otorrino e audiometria, ficarão suspensos por tempo indeterminado.

Triagem Neonatal: atendimentos de 1ª vez para hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, hiperplasia adrenal congênita e fibrose cística, serão mantidos normalmente. Pacientes que precisarem de receitas receberão informações para a entrega das receitas. Os médicos estarão na unidade para atendimentos de necessidade extrema. Pacientes sem complicações, serão orientados a ficarem em casa.

Os demais atendimentos eletivos, que não atendem nos programa citados, serão suspensos por tempo indeterminado, a saber: alergologista, cardiologista, cabeça e pescoço, dermatologista, endocrinologista, fisioterapia, fonoaudiologia, genética médica, gastrologia, nutricionista, oftalmologia, otorrinolaringologia, pneumologia, proctologia, reumatologia, terapia ocupacional e urologia.

Procedimentos suspensos por tempo indeterminado: eletrocardiograma, procedimentos de pequenas cirurgias, audiometria, colposcopia e biópsias.



POLICLÍNICA CARDOSO FONTES

O Contato com os pacientes será por telefone, e em caso de necessidade extrema, o paciente será atendido na unidade.



POLICLÍNICA GILBERTO MESTRINHO

Programa Pé Diabético: permanecerá em funcionamento normal.

Programa de Saúde Mental: Os pacientes serão encaminhados para as UBS da Zona Sul (LISTA ANEXA).

Serviço de SRC (Serviço de Referência para o Diagnóstico e tratamento de lesões precursoras do câncer no colo de útero): permanecerá em funcionamento normal.

Demais serviços e exames, ficarão suspensos por tempo indeterminado.