Papa Francisco descarta ideia de ordenar homens casados para atuarem na Amazônia

O Papa Francisco descartou, oficialmente, nesta quarta-feira (12), a ideia de ordenar homens casados para atuarem como padres em comunidade isoladas da região amazônica.

O assunto ganhou notoriedade no Sínodo do Vaticano, no ano passado, quando chegou foi aprovado por mais de 80 votos, contudo, dependia do aval do Papa, que rejeitou veemente a possibilidade.

Além de desagradar muitos membros da igreja, o Papa entende que a exceção poderia afetar a estrutura da igreja católica que prioriza o celibato entre religiosos que presidem missas.

Francisco explica que homens casados podem sim ser inseridos no serviço igreja como diácono, mas não com os mesmos atributos de alguém que dedicou a vida Deus, como os padres. Outro ponto polêmico, foi a recusa de ordenar também mulheres.

O papa defende que as mulheres tem seu papel na igreja, mas que para resolver o problema na Amazônia, outras medidas ser levantadas.