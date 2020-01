Pais fazem manifestação e 'abração' para impedir transferência de alunos de escola em Manaus

Manaus/AM - Dezenas de pais e alunos se reuniram na frente da Escola Estadual Tiradentes, no bairro Petropólis, para protestar contra a transferência dos estudantes e tentar impedir que instituição se torne uma subunidade do Colégio Militar da Polícia Militar.

Durante a manifestação, eles gritaram palavras de ordem e exibiram cartazes exigindo a permanência da escola no regime normal. O grupo ainda promoveu um “abração” no prédio e disse que os protestos vão continuar.

A polêmica começou quando a Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc) determinou que a alunos do Colégio Militar de Petropólis fossem realocados para a Escola Tiradentes, já que o dono do prédio atual do colégio, pediu o mesmo de volta.

O problema é que a decisão fará com quem os alunos do Tiradentes sejam transferidos para escolas entre bairros. Para amenizar o conflito, a Seduc autorizou apenas a permanência dos estudantes de 7º e 8º ano, mas os pais não aceitaram e querem que todos continuem no local.