Pai de aluna se joga de 3º andar da Escola Adalberto Valle em Manaus

Manaus/AM - O pai de uma aluna, que não teve o nome divulgado, morreu na tarde desta terça-feira (18), após se jogar do 3ª andar do Centro Educacional Adalberto Valle, situado no Conjunto Morada do Sol, avenida Via Láctea, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul de Manaus.

Informações preliminares dão conta, que no momento da queda, a escola estava com diversos alunos, que presenciaram o ocorrido.

Por meio de comunicado, a escola informou aos pais que suspendeu as aulas do turno vespertino desta terça-feira.