Pagamento do Bolsa Família começa e atende 386,6 mil famílias no Amazonas

Valor médio do benefício é de R$ 232,80

Manaus/AM - Nesta segunda-feira, dia 20, começa o pagamento do benefício do Bolsa Família no Amazonas referente ao mês de janeiro de 2020.

Em todo o Estado serão beneficiadas 386.593 famílias. O montante a ser destinado para o pagamento dos benefícios neste mês somam R$ 89,99 milhões. Os pagamentos de cada benefício é de R$ 232,80.

O Bolsa Família é voltado a famílias extremamente pobres, com renda per capita mensal de até 85 reais; e pobres, com renda per capita mensal entre 85 reais e 1 centavo e 170 reais. Os beneficiários recebem o dinheiro mensalmente e, em contrapartida, cumprem compromissos nas áreas de saúde e educação, como a vacinação de crianças e a garantia da frequência escolar.