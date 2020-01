‘PAC em Movimento’ realiza emissão de documentos na zona Leste de Manaus

Manaus/AM - O “PAC em Movimento” realizado por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), fará emissão de documentos básicos nesta segunda e terça-feira (13 e 14), desde as 8h, no Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Elisa Bessa Freire, localizado na Avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira. A ação faz parte da primeira ação do Programa Crédito Solidário de 2020.

Já na quarta-feira (15), também a partir das 8h, os serviços serão disponibilizados na sexta edição do “Peixe no Prato”, que acontecerá no Conjunto Viver Melhor 2, na Rua Maicuru, bairro Santa Etelvina, ao lado da Escola Estadual Eliana Socorro Pacheco.

Segundo a titular da Sejusc, Caroline Braz, será oferecida emissão de primeira e segunda vias de carteira de identidade e segunda via de certidão de nascimento. Ela destacou que, nesta semana, as atividades do Núcleo de Cidadania da Sejusc têm parceria com o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) e Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror).