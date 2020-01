Ouvidoria aproxima clientes da Cosama em 14 municípios do Amazonas

Manaus/AM - Após sete meses de atendimento da Ouvidoria, a Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) já registrou cerca de 30 manifestações de usuários do sistema de abastecimento de água. O canal foi criado por determinação do Governo do Amazonas para dar mais transparência e se aproximar dos usuários.

O departamento, que foi instituído por meio do Decreto nº 40.636, por muitos anos permaneceu centralizado em apenas um órgão do Governo do Estado. Agora, a população dos 14 municípios em que a Cosama atua passou a ter uma plataforma direta para expressar manifestações como denúncias, reclamações, elogios, solicitações e sugestões, que são apuradas com mais agilidade.

Para o presidente da Cosama, Armando do Valle, o sistema de Ouvidoria tem dado destaque para a Companhia nos municípios em que atua. “Esse é um meio de mostrarmos que estamos presentes e que queremos ouvir a população. Com as demandas que vão surgindo, podemos realizar mais ações de acordo com a necessidade de cada cidade”.

De acordo com a ouvidora da Cosama, Samara Campos, o objetivo da descentralização da Ouvidoria tem surtido efeito no trabalho desenvolvido pela Cosama. “A partir desse contato com o usuário, ficou mais fácil identificar as melhorias que precisam ser feitas, tanto na parte operacional quanto na parte administrativa”, relatou.

A professora Elenilza Santos, que é usuária do sistema de abastecimento de água da Cosama no município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus), reconhece o canal de comunicação como melhorias aos clientes. “Fiquei feliz que agora temos um contato direto com a Ouvidoria da Cosama, agora que existe um número de telefone e de WhatsApp para ligarmos ou mandarmos uma mensagem quando precisamos de uma resposta mais ágil”, destaca.

Contato – Para ter acesso à Ouvidoria, basta entrar em contato por meio dos números (92) 4009-1954 ou (92) 98855-1000 (WhatsApp). O sistema também funciona por meio do site (www.cosama.am.gov.br), bastando clicar sobre o ícone do “e-ouv”, disponível em destaque; ou ainda de forma presencial, na sede na Companhia (rua General Miranda Reis, 20, Conj. Celetramazon, Adrianópolis).

De acordo com a Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, é assegurado ao usuário que a sua identidade será mantida em sigilo, caso apontada no ato da manifestação.