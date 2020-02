Ônibus pega fogo e é completamente destruído pelas chamas em Manaus; veja vídeo

Manaus/AM - Um ônibus da empresa Global Green pegou fogo no fim da tarde deste sábado (1), na Avenida Hibisco, bairro Distrito Industrial, zona Leste de Manaus.

ÔNIBUS PEGANDO FOGO NO DISTRITO pic.twitter.com/7DYKBCpQQD — Trânsito Manaus (@TransitoManaus) February 1, 2020

No vídeo, é possível ver que não sobra praticamente nada do veículo, que é completamente consumido pelas chamas. A causa do incêndio não foi divulgada.

Foto: Reprodução / Twitter