Olimpíada de matemática abre inscrições para estudantes do Amazonas

Manaus/AM - As escolas da rede estadual de Educação já podem se inscrever na 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). Neste ano, a primeira fase da prova ocorrerá em 26 de maio e deve ser composta por 20 questões de múltipla escolha. Já a segunda etapa, será aplicada no dia 26 de setembro, consistirá em um teste discursivo de seis questões. A divulgação dos premiados está prevista para acontecer dia 8 de dezembro. As unidades de ensino interessadas devem fazer o cadastro dos estudantes mediante o preenchimento da ficha de inscrição, disponível no site da OBMEP: obmep.org.br. Os alunos que desejam participar da Olimpíada precisam entrar em contato diretamente com o responsável pela mesma na escola. A recomendação da coordenação da disputa é que as escolas evitem fazer a inscrição na última hora, uma vez que é necessário preencher a ficha de inscrição com informações detalhadas, relacionadas à documentação da instituição, quantidade de alunos por cada nível de participação, indicação de estudantes com necessidades especiais etc. Boas colocações De acordo com Mailson Ferreira, coordenador institucional da OBMEP no Amazonas, o Estado tem tido boas colocações a nível nacional. No ano passado, aumentamos o número de medalhistas de ouro na classificação nacional. Além do mais, quando o estudante se prepara para medir seus conhecimentos na Olimpíada, ele ainda melhora o seu desempenho escolar, não só em Matemática, como também em outros componentes. Por isso, é tão importante que nossas escolas façam a inscrição e incentivem os alunos a se prepararem para esse desafio, explica.

Competição de escolas públicas e privadas

A OBMEP envolve a participação de escolas das redes pública e privada de todo o país. Podem participar da competição, unidades municipais, estaduais, federais e privadas, que atuem nos segmentos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e todo o ensino médio, sendo gratuita as inscrições para escolas públicas.

A Olimpíada é dividida em três níveis, de acordo com o grau de escolaridade dos estudantes. O nível 1 é voltado para os alunos do 6º ou 7º ano do ensino fundamental, o nível 2 para os estudantes do 8º ou 9º ano do ensino fundamental e o nível 3 para os alunos de todas as séries do ensino médio. Jovens e adultos, matriculados na modalidade EJA, também podem ser inscritos pela escola, conforme os níveis descritos anteriormente.

Premiação

Os alunos com melhor desempenho na competição serão premiados com medalhas de ouro, prata, bronze ou certificados de menção honrosa. Todos os medalhistas serão convidados a participar do Programa de Iniciação Científica Jr. (PIC). Os professores das escolas também recebem prêmios.

Preparação

A OBMEP disponibiliza conteúdo para que os estudantes possam se preparar para as provas durante todo o ano. Entre os materiais didáticos oferecidos pela Olimpíada estão videoaulas, banco de questões, provas de anos anteriores, simulados, apostilas e uma seção de links interessantes.