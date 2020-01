Oficinas de robótica para público infanto-juvenil têm 30 vagas em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com a ControlBot – Robótica Educacional, abre mais 30 vagas gratuitas em oficinas voltadas a Indústria 4.0 para o público infanto-juvenil.

As inscrições serão realizadas no posto do Sine Manaus localizado na avenida Constantino Nery, 1.272, São Geraldo, nesta quinta-feira, 16, das 10h às 14h, com a ficha técnica de inscrição e a declaração de renda (disponíveis no edital) preenchidos.

No ato da inscrição, o candidato pode optar por até duas atividades. É importante frisar que a inscrição não garante ao candidato a participação na colônia de férias, outro programa para o público infanto-juvenil oferecido pela Semtepi.

A divulgação do resultado será feita nesta sexta-feira, 17, a partir das 17h, no site da Semtepi (https://semtepi.manaus.am.gov.br/).

Cronograma de Atividades

Minicurso de Robótica (8 vagas)

Período de realização – 20, 22 e 24/1, das 10h às 11h

Local – Praça de Alimentação do Millenium Shopping - avenida Djalma Batista, 1661, Chapada

Minicurso de Robótica (6 vagas)

Período de realização – 21 e 23/1, das 19h às 20h

Local – Praça de Alimentação do Millenium Shopping - avenida Djalma Batista, 1661, Chapada

STEM FIRST LEGO League Jr. (6 vagas)

Período de realização – 20 a 25/1, das 15h às 16h

Local – Praça de Alimentação do Millenium Shopping - avenida Djalma Batista, 1661, Chapada

Oficina de Robôs Corredores (6 vagas)

Período de realização – 25/1, das 10h às 11h

Local – Praça de Alimentação do Millenium Shopping - avenida Djalma Batista, 1661, Chapada

Oficina de Robótica (5 vagas)

Período de realização – 26/1, das 18h às 19h

Local – Praça de Alimentação do Millenium Shopping - avenida Djalma Batista, 1661, Chapada