Obras do complexo viário desviam trânsito e fecham acesso ao Manoa

Manaus/AM - Em função das obras em andamento do complexo viário Professora Isabel Victória, na zona Norte, o acesso ao conjunto Manoa pela avenida Max Teixeira será fechado por determinação da Prefeitura de Manaus a partir desta quinta-feira, dia 26. A área está com sinalizações horizontal e vertical implantadas para garantir o tráfego ordenado e indicar as opções de desvio aos condutores e ao transporte coletivo.

Durante a obra, quem segue pela avenida Max Teixeira e quer acessar o conjunto Manoa ou retornar no sentido Centro deve fazer o desvio no cruzamento da avenida Noel Nutels com a avenida Atroaris.

Os condutores que trafegam na avenida Max Teixeira e desejam seguir para o conjunto Mundo Novo deverão acessar a rua Maria da Saúde (antiga rua Santa Cecilia), ao lado do Colégio da Polícia Militar, e depois seguir pela rua Dr. Astrolábio Passos.

Agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) farão o monitoramento das vias no entorno da obra.

Transporte coletivo

Os coletivos que seguem no sentido T3/Centro já estão realizando o desvio no cruzamento das avenidas Max Teixeira e Francisco Queiroz na esquina do posto de combustível. As linhas que circulam no sentido Manôa/Centro realizarão o desvio pela rua Santo Antônio para acesso a avenida Max Teixeira. Já os coletivos que seguem no sentido Centro/T3 em direção ao Manoa farão o desvio na esquina das avenidas Atroaris com Noel Nutels, antes de acessar o conjunto.