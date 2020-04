Novo vídeo mostra contêiner para guardar corpos de Covid-19 no hospital Delphina Aziz

Covid-19 e falência da rede hospitalar criam pânico no Amazonas

Manaus/AM - Mais um vídeo divulgado neste sábado (4) mostra o contêiner frigorífico que será utilizado para guardar corpos de vítimas do novo coronavírus, no Hospital Delphina Aziz, na zona Norte da capital. As imagens mostram a câmara ao lado da unidade hospitalar que é referência no Estado para tratamento da Covid-19.

Na noite da sexta-feira, a equipe do Portal do Holanda esteve no local e também registrou fotos do contêiner na unidade de saúde. Veja aqui.

A Secretaria de Saúde do Amazonas (Susam) divulgou uma nota neste sábado confirmando que a câmara frigorífica no Delphina Aziz servirá especificamente para colocar os corpos de vítimas da Covid-19. Veja aqui: Susam confirma que frigorífico é para armazenar corpos de vítimas do coronavírus.