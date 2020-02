Nova unidade do Sine é inaugurada no Amazonas

Manaus/AM - Com o objetivo de ampliar o atendimento à população foi inaugurada na última sexta-feira (14), uma unidade do Sistema Nacional de Emprego do Amazonas (Sine-AM) no município de Presidente Figueiredo. A iniciativa ocorreu em parceria com a prefeitura municipal.

Nos dias 12 e 13 de fevereiro, uma equipe técnica visitou 13 empresas e alcançou a captação de 30 vagas em Presidente Figueiredo. Tal resultado já gerou o encaminhamento de vários cidadãos para os processos seletivos das empresas, na manhã de sexta-feira. Existe a previsão de geração de 300 vagas de emprego para os meses de maio e junho de 2020.

No mesmo prédio da nova unidade do Sine Amazonas também funcionará um espaço para a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semasc), para serviços Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) e da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).