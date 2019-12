Nota premiada divulga nomes dos ganhadores em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus divulgou nesta segunda-feira, 30/12, os 28 ganhadores do primeiro sorteio da campanha Nota Premiada Manaus. Os bilhetes virtuais foram sorteados com base nos números extraídos pelo concurso nº 5.453 da Loteria Federal.

Ao todo foram sorteados 28 prêmios, totalizando R$ 130 mil aos ganhadores e R$ 52 mil às Organizações da Sociedade Civil (OSCs) indicadas e cadastradas junto ao Fundo Manaus Solidária.

O prêmio especial de R$ 50 mil saiu para Ivana Dias Laurindo Conde, que indicou o Lar das Marias para receber o equivalente a 40% do prêmio. A ganhadora do prêmio de R$ 20 mil foi Lorena Caldas da Silva, que indicou a Casa da Criança para receber R$ 8 mil. Daniele Santos Aguiar e Patrícia Auxiliadora Ribeiro de França ganharam R$ 10 mil cada uma. Quatro pessoas foram contempladas com R$ 5 mil cada: Patrícia de Oliveira Flores, Wilton Mendes Coutinho, Bruno Alves da Cruz e Roberto Cesar de Castro.

A lista completa dos ganhadores, assim como das entidades indicadas e beneficiadas está disponível no portal http://notapremiada.manaus.am.gov.br. Os ganhadores poderão confirmar seus bilhetes contemplados realizando seu login no portal. Os valores referentes aos prêmios serão depositados pela Prefeitura de Manaus na conta bancária informada no ato do cadastro.

Para concorrer é necessário realizar um cadastro na página da campanha. Ao preencher os dados, o cidadão deverá escolher uma instituição social de sua preferência para também concorrer. Caso seja sorteado, a instituição escolhida ganha o equivalente a 40% do valor do prêmio.