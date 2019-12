No Museu da Amazônia, angelim-pedra vira atração turística em Manaus

Manaus/AM - O Museu da Amazônia, Musa, está com novidades. Agora no caminho para a torre de observação o visitante pode entrar em uma das trilhas e conhecer o mistério do Angelim Caído. A árvore é um angelim-pedra (Hymenolobium petraeum Ducke) e tombou sozinha há pelo menos seis anos. O impressionante é que um novo ecossistema se formou em volta do tronco e dos galhos caído no chão.

Com auxílio de especialistas do Inpa, o Musa espera desvendar em breve a idade da árvore, há quanto tempo ela caiu e outras informações que podem ser relevantes para futuras pesquisas. Aproveitando as surpresas que a própria floresta proporciona, uma estrutura elevada foi montada para que o visitante possa fazer a observação sobre o enorme tronco da árvore.

Essência da floresta

Tem muito mais para o visitante que vier ao Musa nessas férias. “As orquídeas estão bonitas e temos grandes vitórias-régias que chegam a quase dois metros de diâmetro” ressalta o diretor do Musa, Ennio Candotti. O Museu da Amazônia está dentro da área da Reserva Florestal Adolpho Ducke, uma floresta primária na área urbana de Manaus. No Musa o visitante pode ter contato mais próximo com a fauna e flora da Amazônia caminhando pelas trilhas, além de aprender mais sobre a cultura indígena em exposições que ressaltam a pesca e agricultura em regiões do interior do Amazonas.

O que mais tem no Musa? Não espere somente visitar a torre de observação de 42 metros de altura que possibilita uma visão privilegiada sobre as copas das árvores. O Museu da Amazônia também conta com um lago de vitórias-régias (Victoria amazonica), aquários de peixes amazônicos, um fungário, um borboletário, um serpentário, além do recanto das samambaias, o orquidário e o bromeliário.

Visita nas férias

Nos meses de dezembro e janeiro, o Museu da Amazônia abre todos os dias, fechando apenas nas quartas-feiras para manutenção e nos dias 24 e 31 de dezembro, vésperas de Natal e Ano Novo. Também continua valendo o Programa Nosso Musa. Com ele quem mora em Manaus, mesmo que não tenha nascido na capital, tem direito ao desconto de 50% na bilheteria.

O desconto vale tanto para a visita com guia (R$ 50 inteira), como a visita sem guia (R$ 30 inteira). Para ter direito a pagar a meia-entrada, o morador de Manaus precisa apresentar comprovante de residência e documento de identidade com foto. O Museu da Amazônia fica na Avenida Margarita, bairro Jorge Teixeira.