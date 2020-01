No Amazonas, TCE fecha contrato de quase R$ 1 milhão para gerador de energia

Manaus/AM - O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), contratou a empresa MFX Serviços em Redes de Energia EIRELI. O termo do contrato, publicado na última quinta (2), no Diário Oficial do TCE-AM, é para a a prestação de serviços de fornecimento de energia ininterrupta durante todo o ano de 2020. O valor global do contrato é de R$ 964, 5 mil.

A contratação é referente ao Pregão Presencial de nº 13/2019-CPL/TCE-AM. Segundo o contrato, além do fornecimento ininterrupto de energia, serão disponibilizados nobreaks trifásicos, com sistemas auxiliares e associados. Após questionamento, o TCE informou que a sua sede conta com duas subestações de energia elétrica, uma no prédio principal com um grupo gerador e três nobreaks e a outra no prédio anexo, com gerador e nobreak. Há também um sistema independente para o Datacenter com grupo gerador e nobreak próprios.

Confira o despacho e extrato do contrato abaixo: