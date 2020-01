Após assalto, supostos membros da FDN abandonam passageiros à margem e levam barco

Manaus/AM - Passageiros de uma lancha que fazia travessia entre o Porto da Ceasa e Careiro na manhã desse sábado (11), foram abandonados às margens do rio, depois de serem roubados por um supostos membros da FamílIa do Norte.

De acordo com as vítimas, os criminosos interceptaram e invadiram a embarcação no meio do rio e afirmavam que estavam cumprindo uma ordem do comando do grupo.

Eles renderam passageiros e tripulantes e no fim, fugiram levado a lancha Expresso Gama 3, depois de deixar as vítimas em pânico na margem das águas. A Polícia Cvil foi acionada e faz buscar pela área para tentar achar os assaltantes e o cerco, mas até agora, não acharam nenhum vestígio deles.